Carnevale di Viareggio, il corso del Martedì Grasso baciato dal sole. Premiato Antonio Ricci

Viareggio, 13 febbraio 2024 – Grande festa nel quarto corso mascherato del Carnevale di Viareggio, quello del Martedì Grasso. Tanta gente per la sfilata dei carri in una giornata di pieno sole, con il meteo che ha dunque premiato quanti avevano scelto questa data per immergersi nel grande clima di festa.

Tra i vip c’era anche Antonio Ricci. All’ideatore di “Striscia la notizia“ è stato infatti consegnato, in piazza Mazzini, il premio “Gianfranco Funari - Il giornalaio dell’anno“, promosso da Libero Produzioni. Tra i premiati anche Barbara D’Urso e Valerio Lundini. «Viareggio con il suo carnevale rappresenta un'immagine bella della Toscana – dice Ricci – Un'immagine che ci collega a una Toscana che attraverso l'ironia e il sarcasmo, la battuta e la gioia di vivere, risulta attrattiva nel mondo». E ancora: «Dietro questi carri c'è tanta intelligenza, tecnologia, spirito creativo. Grazie al carnevale di Viareggio esce all'esterno un profilo alto della Toscana, terra unica in Italia e fuori d'Italia».

Sono stati tra l’altro consegnati i riconoscimenti alle scuole che hanno partecipato al progetto della Fondazione, in collaborazione con l’Ufficio scolastico, dal titolo “La mela, il Carnevale e l’ambiente”. Per la scuola dell’infanzia sono state premiate le sezioni A, B e C della “Beconi” di Torre del Lago. Per le primarie la 3A della “Sbrana” di Viareggio, per la secondaria le classi 1° e 2° del comprensivo Puccini di Pescaglia. Infine per le scuole superiori ha vinto la 2° SA dell’ISI Marconi di Seravezza.

Una partecipante alla sfilata del Martedì Grasso (Foto Umicini)

Era il giorno più lungo del Carnevale e il pubblico ha risposto presente. Un corso dedicato anche alla solidarietà e all’impegno sociale. L’organizzazione raccoglie infatti l’appello di Oxfam, a fianco della Regione Tescana, per la liberazione di Narges Mohammadi, premio Nobel per la Pace e attivista per i diritti umani e la libertà della donne iraniane. Nell’area hospitality era presente un tavolo per aderire alla sottoscrizione.

Antonio Ricci premiato al Carnevale di Viareggio (Foto Umicini)

Ad aprire il corso mascherato il carro “Ascolta ragazzo la droga mai”, che parla del rischio per le giovani generazioni di cadere nel dramma della droga ed è stato realizzato da Massimo e Alessandro Breschi. Carro che ha aperto la diretta della Rai: il live della sfilata è andato in onda su Rai Tre. Tra gli ospiti d’onore anche la Gialappa’s Band, alla quale è stato consegnato il premio Burlamacco d’Oro. “Non ero mai stato al Carnevale di Viareggio – dice Giorgio Gherarducci – Pensavamo fosse Capodanno. Dietro c’è un lavoro spaventoso”.