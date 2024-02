Carnevale di Viareggio, folla delle grandi occasioni: successo della quinta sfilata

Viareggio, 18 febbraio 2024 – Boom di pubblico al Carnevale di Viareggio. Quella di domenica 18 febbraio è una sfilata da ricordare anche per le presenze, con gente arrivata da tutta Italia per ammirare la consueta sfilata dei carri.

Il tutto con il meteo ancora una volta clemente, in una giornata di sole ma soprattutto molto calda, perfetta per fare festa. E così è stato un piacere ammirare i carri e le mascherate a terra. Tutto in attesa dell’ultima sfilata in questo febbraio, quella di sabato 24 che chiuderà l’edizione 2024.

Gli organizzatori hanno poi inviato messaggi di cordoglio per la tragedia del cantiere edile di Firenze dove cinque persone hanno perso la vita nel crollo della trave in via Mariti. Il vice sindaco di Viareggio Valter Alberici ha sottolineato la vicinanza della città alle famiglie delle vittime. Lo stesso ha fatto Maria Lina Marcucci, presidente della Fondazione Carnevale: «Ho un profondo rammarico per la mancanza della sicurezza sui posti di lavoro, non è concepibile uscire di casa per andare a lavorare e non fare ritorno. Abbiamo messo in piazza Mazzini la bandiera della Burlamacca a mezz'asta», ha spiegato Marcucci.

Il via alle 15 con il tradizionale triplice colpo di cannone. La sfilata ha visto tutti i carri protagonisti presentarsi davanti al pubblico. I nove di prima categoria, i quattro di seconda, le otto mascherate di gruppo e le otto isolate. Un Carnevale che guarda anche alla solidarietà.

Sono stati poi lanciati infatti coriandoli arancioni contro la violenza di genere. L’iniziativa è della Fondazione Carnevale con le Commissioni Pari Opportunità della Provincia di Lucca e del Comune di Viareggio, in collaborazione con i centri antiviolenza del territorio.

Famiglie con bambini e gruppi di giovani hanno animato come sempre la Passeggiata. Poi, dopo la sfilata, la festa è continuata in musica. Sul palco di piazza Mazzini c’erano quelli della m2o Night con Albertino e Fargetta, oltre a Shorty.

Adesso dunque l’ultimo grande appuntamento, sabato 24 febbraio, con la sfilata in notturna che comincerà alle 17. Poi i verdetti della Giuria. Quindi lo spettacolo pirotecnico darà l’arrivederci all’edizione 2025.