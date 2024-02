Carnevale di Viareggio, invasione colorata: domenica di super lavoro per alberghi, ristoranti, bar

Viareggio, 18 febbraio 2024 – Una fiumana di gente arrivata con auto e treni. I parcheggi al completo e un super lavoro per le strutture ricettive. E’ davvero da ricordare questa domenica 18 febbraio per Viareggio, con un pubblico record del Carnevale che ha invaso le strade per il quinto corso mascherato della stagione 2024.

Alberghi, ristoranti e bar hanno lavorato a getto continuo per i tantissimi ospiti che già dal sabato hanno preso d’assalto la città in vista della festa domenicale, iniziata alle 15. E le ultime macchine, quelle dei ritardatari, hanno dovuto parcheggiare al di là della ferrovia: il segnale che davvero la città era al completo.

Un bel successo per l’organizzazione. Una manifestazione più viva che mai, dal fortissimo richiamo. E pur se rimangono ancora segreti, gli incassi per questo Carnevale 2024 saranno sicuramente alle stelle.