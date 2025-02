Candidatura per l’arte 2027. Domani l’ultimo incontro

Domani al Sant’Agostino ci sarà l’ultimo appuntamento con i tavoli di lavoro organizzati e promossi dal Comune, con il supporto di PromoPA Fondazione, per definire il piano strategico della cultura cittadina, in primis la candidatura della Piccola Atene a capitale dell’arte contemporanea nel 2027. L’inconto di domani, con inizio alle 17, si intitola "Destinazione Pietrasanta: un brand culturale tra prodotto turistico e promozione territoriale" e riguarderà la vocazione della città come destinazione turistica e di viaggio e le sinergie da mettere in atto tra operatori turistici e culturali e partner istituzionali. Il dibattito sarà introdotto dai rappresentanti di PromoPA Fondazione, con i partecipanti suddivisi in gruppi. La partecipazione, rivolta in modo specifico ai chi opera nel settore dell’accoglienza turistica, della promozione e del marketing territoriale, è libera previa registrazione entro le 9 di domani al link www.promopa.it/beni-culturali-e-turismo/piano-di-sviluppo-a-base-culturale-di-pietrasanta