Cadavere in un fosso a Camaiore. Potrebbe essere l’uomo scomparso a Natale

Camaiore (Lucca), 13 febbraio 2025 – Un'operazione dei carabinieri è in corso a seguito del ritrovamento del corpo senza vita di un uomo in un fosso di campagna nei dintorni di Massarosa, in provincia di Lucca. Si ipotizza che possa trattarsi di Nicola Persano, un settantaseienne scomparso il 25 dicembre 2024 dalla sua residenza di Camaiore, comune limitrofo.

Persano era uscito di casa nel pomeriggio natalizio per una passeggiata, senza mai far ritorno, scatenando la preoccupazione dei familiari che avevano tempestivamente lanciato l'allarme. Le ricerche protrattesi per giorni hanno purtroppo avuto questo tragico epilogo. Il figlio di Persano, nella speranza di ritrovare il padre, aveva ogni giorno condiviso su Facebook la foto dell'uomo scomparso, invitando il pubblico a segnalare alle autorità qualunque avvistamento potesse rivelarsi utile.