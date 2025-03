Bus dall’aeroporto. Confesercenti plaude

"Un collegamento efficace via bus dall’aeroporto Galilei alla Versilia è sempre stato un tema che come associazione abbiamo portato avanti, anche chiedendo nel caso di utilizzare i proventi della tassa di soggiorno per un contributo economico". Il presidente Confesercenti Viareggio Francesco Giannerini esprime soddisfazione per l’apertura in Regione di uno spiraglio per dotare la Versilia di un collegamento con l’aeroporto di Pisa grazie all’ordine del giorno approvato in Regione con la prima firma del consigliere Massimiliano Baldini. "Il Galilei numericamente è la principale porta della Toscana per quanto riguarda il traffico turistico di coloro che soprattutto in estate scelgono la nostra regione – spiega Giannerini – purtroppo storicamente manca un collegamento verso la nostra costa attraverso il pullman e per questo il tema è stato da noi sempre sollevato sia verso le istituzioni locali che in convegni dedicati al turismo. Questo ordine del giorno del consigliere Baldini pone la questione sul tavolo degli enti locali e soprattutto di Autolinee Toscane. Ribadiamo che le amministrazioni comunali della Versilia potrebbero prevedere una quota degli introiti della tassa di soggiorno per sostenere l’operazione".

E ad Autolinee Toscane Confesercenti Viareggio rivolge anche un altro appello. "Ci auguriamo che in estate venga riproposto il servizio “Lungomare By Night” che prevede una collegamento bus ad hoc per i frequentatori dei locali della nostra costa, ancor di più fondamentale alla luce del nuovo codice della strada. Richiediamo che nel percorso che va da Torre del Lago e Forte dei Marmi possa essere anche aggiunta una fermata in Darsena, zona ad alta frequentazione giovanile”".