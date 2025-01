Bocelli family e Musk jr: i progetti per la Versilia

Forte Dei Marmi, 27 gennaio 2025 – E’ la donna al centro dell’attenzione del momento. Veronica Bocelli, moglie del noto tenore residente al Forte, nei giorni scorsi ha accompagnato a Palazzo Chigi al ministero della Cultura Kimbal Musk, fratello minore di Elon, l’imprenditore-supporter di Trump e patron di Tesla.

Quella trasferta segretissima “per presentare un progetto’’ sta facendo assai discutere: la vicinanza della Bocelli family all’America non è’ un mistero (visto che il cantante è osannato dal pubblico a stelle e strisce) ma del tutto inaspettata è apparsa la visita a Roma con Kimbal, accompagnati proprio dal referente italiano di Elon Musk Andrea Stroppa. Tanto più che nel 2016 Bocelli rinunciò a partecipare all’insediamento di Trump alla Casa Bianca dopo le critiche sui social del suo fan club.

Un rapporto che dunque incorona Veronica Bocelli tra le business woman al momento più dinamiche in Italia: non solo è la manager del marito e immancabile ad affiancarlo, nel 2024 ha fatto volare lo stabilimento Alpemare come il migliore beach club del Paese ed è stata nominata a far parte del consiglio d’amministrazione di Toscana Aeroporti.

Difficile capire quale sia il ‘progetto’ alla base del nuovo sodalizio: Kimbal si dedica alla ristorazione e alla sostenibilità alimentare con la catena di ristoranti The Kitchen, che promuove l’utilizzo di ingredienti freschi e provenienti da coltivazioni locali, poi Next Door Eatery, una catena di ristoranti più accessibili economicamente. Nel 2022 ha lanciato un’azienda che crea giochi di luce coi droni, Nova Sky Stories e potrebbe essere questo il ramo aziendale interessato dalla proposta avanzata dalla signora Bocelli al ministro Giuli.

Ieri mattina Veronica è stata avvistata in tenuta sportiva sul lungomare, già tornata in villa al Forte: solo nelle prossime settimane dunque potrà essere forse svelato ogni mistero sull’originale legame Bocelli-Musk.