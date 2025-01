Ufo? No, sono i satelliti Starlink. Ecco come localizzarli

Firenze, 13 gennaio 2025 – Nelle ultime notti ci sono stati avvistamenti in Toscana di file di puntini luminosi che attraversano il firmamento. Si tratta dei satelliti Starlink, un progetto dell'azienda SpaceX, con cui Elon Musk vuole portare in tutto il mondo la rete Internet a banda larga.

Nella notte del 12 gennaio 2025 ci sono state segnalazioni da Prato. Ma c’è ancora chi non riconosce il “trenino di luci” dei satelliti di Musk e li scambia per oggetti volanti non identificati.

Ecco come localizzarli e come vedere le traiettorie in tempo reale.

Quando è possibile vedere Starlink

I satelliti Starlink sono visibili a occhio nudo in particolar modo durante le ore di buio, cosa che vale anche per tutti gli altri satelliti. Infatti quello che riusciamo a vedere con i nostri occhi è in realtà la luce emessa dai satelliti e non la loro struttura.

L’avvistamento sarà più probabile quando le condizioni meteo prevedono cielo sereno. Inoltre è opportuno trovarsi in un luogo senza troppa illuminazione artificiale; e soprattutto nel posto giusto al momento giusto per intercettare l’orbita della scia di satelliti.

Come localizzarli

È possibile ottenere le coordinate necessarie per orientare lo sguardo o il telescopio nella giusta direzione e vedere così il “trenino di satelliti”. Esistono alcuni strumenti che permettono di sapere se e quando saranno visibili i satelliti dalla tua città e anche con che qualità di visione.

Il primo è “Find Starlink”, dedicato proprio alla localizzazione dei satelliti Starlink: offre la possibilità sia di vederne la traiettoria sia di scoprire a quale ora e in che modo saranno visibili dalla città di tuo interesse.

Un altro strumento è il sito “N2YO” che permette di seguire in modo dettagliato l’orbita dei satelliti Starlink, oltre che di molti altri satelliti e stazioni spaziali.

E ancora per seguire la traiettoria di satelliti, compresi quelli di SpaceX, si può utilizzare “Heavens-Above”, che consente di vedere in tempo reale il passaggio di tutti i satelliti su una mappa del globo in 3D.