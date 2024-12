I satelliti Starlink avvistati in Toscana, cosa sono quei puntini luminosi nel cielo

Firenze, 26 dicembre 2024 – Una serie di puntini luminosi avvistati in cielo in Toscana. Tanti gli avvistamenti, da Siena a Grosseto, da Firenze a Pisa. Niente di strano ed eccezionale – nessun Ufo, come ironicamente scrivono sui social –, si tratta dei satelliti Starlink.

I satelliti Starlink nei cieli della Toscana

Cosa sono e a che cosa servono

Starlink è un progetto dell'azienda SpaceX, con cui Elon Musk vuole portare in tutto il mondo la rete Internet a banda larga. L'obiettivo del miliardario guru canadese è quello di fornire accesso a Internet ovunque, in qualunque luogo della Terra, soprattutto in tutti quei posti coperti da connessioni lente. Il progetto si basa su una rete super veloce a banda larga emessa da una costellazione di satelliti lanciati in orbita.

Perché formano una fila di luci

Starlink porta in orbita decine di satelliti, collegati tutti insieme alla 'coda' (la parte finale) del razzo Falcon. Durante il volo, i satelliti vengono a un certo punto sganciati dal razzo e si separano l'uno dall'altro. Tuttavia, questo processo è molto lento e i satelliti in orbita tendono a rimanere vicini sulla stessa orbita, nonostante siano stati sganciati, anche per alcuni giorni. Per questo motivo i satelliti si vedono come una fila di luci. La luce che vediamo in cielo non è generata dai satelliti, ma è quella riflessa dal Sole.