Arezzo, 14 giugno 2025 – Hoara Borselli, Madrina del Palio dei Rioni 2025: “Castiglion Fiorentino esempio di comunità che sa custodire le proprie tradizioni”

Castiglion Fiorentino è in fermento. Cresce l’attesa e sale l’adrenalina per l’edizione 2025 del Palio dei Rioni, in programma domenica 15 giugno alle ore 19 nel tondo di Piazzale Garibaldi. Intanto, nel pomeriggio di venerdì 13 giugno cavalli e fantini hanno fatto per la prima volta il loro ingresso in pista per le prove a tre e a sei cavalli, accolti da un nutrito gruppo di rionali e appassionati che hanno animato gli spalti.

A dare ancora più prestigio all’edizione 2025 sarà la presenza di Hoara Borselli nel ruolo di Madrina, che sarà chiamata a consegnare il Palio al Rione vincitore. Toscana di nascita, la giornalista non ha nascosto l’emozione e l’orgoglio per il ruolo che la attende.

“Per me è una gioia potere tornare in Toscana, dove sono nata, e partecipare a una manifestazione che rappresenta così profondamente l’identità e la storia di Castiglion Fiorentino. Il Palio è simbolo di tradizione, di cultura condivisa, ed è bello vedere come l’intera città si riunisca intorno a questo evento. Poter essere lì e respirare le emozioni, le attese e soprattutto la sfida, sarà per me una novità perché non mi era mai capitato di assistere ad un palio e ancora di più motivo di orgoglio perché sarò io a consegnare il Palio al Rione vincitore», dichiara Hoara Borselli.

Il Palio dei Rioni è anche un’occasione per riflettere sull’importanza di preservare le radici culturali locali. “In un momento storico in cui il senso di appartenenza si va affievolendo – spiega la Madrina dell’edizione 2025 - manifestazioni come questa sono fondamentali. Castiglion Fiorentino dimostra che custodire la memoria e i valori del territorio è possibile. Queste tradizioni ci rendono orgogliosi non solo come toscani, ma come italiani nel mondo”.

Il conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli. Oggi pomeriggio si corre il Paliotto dedicato alla memoria di Giuseppe Gentili detto “Ciancone”, e a seguire sarà festa ai Rioni con le cene propiziatorie. Domani pomeriggio la sfida sul tondo di Piazzale Garibaldi con inizio alle ore 19, preceduta dall’imponente Corteggio Storico composto da circa 500 figuranti che a partire dalle 15 animeranno le strade di Castiglion Fiorentino.