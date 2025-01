Il vicino di casa? E’ Elon Musk: la tentazione del magnate, una residenza in Toscana

Firenze, 7 gennaio 2025 – La Toscana strega anche Elon Musk. Il tycoon al centro dell’attenzione mondiale, il padre della Tesla e di Starlink sarebbe particolarmente affascinato dai dolci paesaggi toscani. Dal buon vivere e dalle colline costellate di uliveti. Per questo starebbe valutando l’acquisto di una proprietà. Ovviamente da sogno, vista la sua liquidità.

Una dimora storica nella quale cogliere lo spirito, l’aria della Toscana più vera. La notizia però, come tutto quello che ammanta il tycoon, vira tra la realtà e la leggenda metropolitana.

Satelliti Starlink in Toscana, cosa sono

E periodicamente torna a galla. Già nel 2022 diverse persone avevano asserito di aver visto Musk visitare il castello di Bibbiano, dimora del 13esimo secolo in Val d’Orcia. Ma la proprietà aveva smentito a La Nazione la trattativa. Le voci però tornano ad essere insistenti. Certo è che il legame tra il magnate e l’Italia è strettissimo.

Il castello di Bibbiano, in provincia di Siena, e Elon Musk: il magnate avrebbe intenzione di acquistare una residenza in Toscana e ha messo gli occhi su alcuni castelli

Periodicamente torna in Italia, anche a sorpresa. Come fece nel 2021 quando venne a Firenze tra lo stupore generale. Nelle ultime ore Musk sarebbe stato accostato a un’altra residenza da sogno, come spiega Il Tirreno, ovvero il castello di Montepò, nel Comune di Scansano. L’ultimo viaggio in Italia di Musk, e in particolare in Toscana, risalirebbe al novembre scorso.

Quando appunto avrebbe ammirato il maniero con l’intenzione di acquistarlo. La Maremma si ritroverebbe certamente un vicino di casa dal nome altisonante, tra i tanti vip dello star system che si sono innamorati delle campagne della provincia di Grosseto.

Fonti Usa parlano del fatto che il poliedrico fondatore e capo di Tesla e Starlink negli ultimi mesi ha infittito i suoi rapporti personali con i padroni di castelli toscani che Musk vorrebbe fare suoi.

Il Castello di Bibbiano si trova nel comune di Buonconvento, in provincia di Siena. La prima edificazione risale addirittura all’800 dopo Cristo. Nel corso dei secoli passò più volte di mano e fu oggetto di diverse ristrutturazioni. Tra i proprietari ci furono anche i Borghese. E’ monumento nazionale dal 1922. Nei secoli è stato un luogo strategico, trovandosi in piena via Francigena, strada fondamentale nel Medioevo.

Il Castello di Montepò si trova nel territorio comunale di Scansano, in provincia di Grosseto. E’ una struttura conosciutissima e ammirata. Ha l’aspetto di una sorta di villa fortificata circondata da colline. Un luogo da sogno a una trentina di chilometri da Grosseto. E’ attualmente di proprietà della famiglia Biondi Santi ed è sede della tenuta omonima.