Elon Musk, investimenti in Toscana? “Nessuna vendita”. Resta l’interesse per i templi del vino

Scansano (Grosseto), 7 gennaio 2025 – “Nessuna vendita a Elon Musk”. Ma l’interesse del magnate per un investimento in Toscana ci sarebbe. Il condizionale è d’obbligo, ma le notizie che rimbalzano su un possibile investimento del padre di Tesla su una tenuta in provincia di Grosseto hanno fatto il giro del web.

Elon Musk, la tentazione di una residenza in Toscana

In realtà, quella dell’interesse di Musk per investimenti in Toscana è una notizia che più volte è circolata in questi anni ma prontamente smentita. Certo, l’imprenditore ama l’Italia ed è stato in Toscana più di una volta.

L’ultima visita conosciuta è quella del 2021, in cui passò anche da Firenze. L’attenzione di Musk sarebbe per la tenuta appartenente alla storica famiglia Biondi Santi, punto di riferimento per il vino di qualità in Toscana. La dimora fortificata svetta su una collina, circondata dalla campagna toscana, con vigneti pregiati.

Un paradiso che però Jacopo Biondi Santi, proprietario della tenuta, contattato dal portale Wine News, ha smentito di aver venduto a Musk. Resta comunque, quello sì, l’interesse da parte del sudafricano per la Toscana.

E chissà che in futuro investimenti reali non avvengano davvero. D’altronde le voci su possibili acquisti immobiliari di Musk riguardano anche la provincia di Siena, con il castello di Bibbiano. Dell’interesse di Musk per la dimora in provincia di Siena, anch’essa molto antica e di grande pregio, La Nazione aveva parlato nel 2022. Da allora nessuna vendita però c’è stata.

"Non abbiamo mai avuto contatti con Elon Musk, né ora né nel 2022", dice la proprietà del Castello di Bibbiano. Nel luglio del 2022 il patron di Tesla è stato in soggiorno nel resort di Castiglion del Bosco a Montalcino (Siena), a due passi da Bibbiano, ed allora fu il Times a lanciare l'indiscrezione di un interessamento all'acquisto del castello. Certamente l’interesse attorno al magnate da parte dell’Italia continua, anche per i rapporti stretti che quest’ultimo ha con il Belpaese.