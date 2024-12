Blackout sulla linea elettrica, distretto sanitario isolato e al buio: sospese le attività

Viareggio, 10 dicembre 2024 – Improvviso blackout nella mattinata di oggi, 10 dicembre, al distretto sanitario Tabaracci di Viareggio (Lucca). A causa di un guasto sulla linea elettrica l'intera struttura è al buio e isolata. Lo comunica l'Asl Toscana nord ovest. Sono saltate anche le linee telefoniche, la rete internet e il riscaldamento. Tutte le attività del distretto sono sospese.

I prelievi di sangue urgenti sono stati dirottati al centro prelievi di Torre del Lago e i pazienti che avevano prenotato prestazioni in libera professione sono stati avvisati dell'imprevisto. Problemi anche alla Centrale operativa territoriale che ha sede proprio al distretto Tabarracci. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e sono in corso gli accertamenti per capire l'origine dell'interruzione della corrente elettrica.