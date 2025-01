Bagno Silvio, la vendita è vicina: a rilevarlo un imprenditore del food

Forte dei Marmi (Lucca), 12 gennaio 2025 – Il paese non perde solo un pezzo di storia. Perde ’la storia’ della balneazione locale. E’ infatti alla stretta finale l’intesa per la vendita del bagno Silvio, lo stabilimento gestito ininterrottamente da 106 anni dalla famiglia Dazzi. Sarebbe un imprenditore milanese molto noto, specializzato nel settore della ristorazione, l’acquirente di uno dei bagni d’eccellenza per accoglienza e anche per l’ormai celeberrimo spaghetto alle arselle che ha fatto della cucina del Silvio un punto di riferimento. Un altro passaggio di mano si profila per questo 2025, frutto della mannaia-aste imposta dalla Bolkestein che registra l’incedere di investimenti milionari e che fa sfumare quel principio identitario che da sempre vede i fortemarmini in prima linea: secondo i bene informati comunque per la prossima stagione gli attuali titolari dovrebbero rimanere a seguire i propri clienti. Era il 2019 quando l’amministrazione comunale consegnò un riconoscimento speciale al bagno Silvio per i suoi 100 anni di storia scaturita da un colpo di fortuna e consolidata grazie ad un energico lavoro in team messo in atto da cinque generazioni. Una storia cristallizzata nel volume “Dalle dune alla tenda” scritto dal giornalista Umberto Cecchi e che fu presentato per l’occasione.

Il punto di inizio del Bagno Silvio sono stati trenta metri di sabbia curati dal guardiano del cavalier Susini, Pietro Dazzi, che si occupava anche della villa antistante. Di lì a pochi anni la proprietà della spiaggia fu ceduta al giovane figlio di Pietro, Silvio, che per primo, grazie anche all’aiuto della moglie Concetta, si adoperò per attrezzarla. Oggi al timone ci sono Vanna e Luca Dazzi, insieme a Gianluca Frediani, figlio di Vanna, che hanno progressivamente modernizzato i servizi, rendendo quella spiaggia un’isola di comfort e familiarità assieme. Dal Silvio sono passati mode e personaggi: Ugo Tognazzi, Tony Renis, Andrea Bocelli, Fernando Botero, Gianfranco Vissani solo per citarne alcuni. Ma da qui sono state lanciate anche tradizioni originali come il debutto del panettone d’estate come novità gastronomica da affiancare alla cucina del bagno, prezioso scrigno di ricette di mare dal sapore tanto casalingo quanto d’eccellenza.