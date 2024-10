Forte dei Marmi, addio al locale stellato di Villa Grey. Saranno realizzate 6 camere in più

Forte dei Marmi (Lucca), 8 ottobre 2024 – Il ristorante stellato di Villa Grey ha chiuso i battenti. Il 4 ottobre quel piccolo tempio gastronomico che dal 2019 è stato inserito nella guida Michelin ha sfornato gli ultimi manicaretti. Ad insospettire è stata proprio la stringata comunicazione sul sito della Michelin dove la scheda del ristorante Il Parco di Villa Grey è scomparsa ed è stato inserito che “i dettagli del ristorante non sono disponibili nella Guida”.

Una scelta della proprietà che ha intenzione di potenziare il servizio hotellerie aumentando il numero delle camere: nel settembre 2024 infatti partiranno i lavori nel gioiello a 4 stelle della famiglia Larini per realizzare 4-6 suite aggiuntive proprio utilizzando anche la foresteria del personale impiegato del ristorante Parco di Villa Grey, così da presentare la struttura con standard ancora più ambiziosi per la stagione 2025.

“E’ stata una decisione sicuramente sofferta - premette Fabrizio Larini - visti gli importanti riconoscimenti ottenuti dal locale che non solo è stato capace di ottenere la stella Michelin a tempo record e di mantenerla negli anni, oltre a archiviare altri riconoscimenti prestigiosi come quello del miglior servizio in sala. Però Villa Grey ha le fattezze di una dimora storica con i suoi limiti di spazio e la promiscuità tra clienti esterni del ristorante e ospiti in albergo si è fatta sentire. In bassa stagione facevamo uscire chi cenava dall’ingresso principale, con disturbo per chi si trovava nelle camere del piano rialzato; inoltre i turisti in hotel non avevano più la completa disponibilità del parco per un aperitivo o per far stare i bambini visto che cominciava l’allestimento dei tavoli per la ristorazione. Adesso vogliamo garantire un’offerta differente: il 3 novembre chiuderemo la struttura e l’antistante spiaggia per avviare un confronto con i tecnici e progettare Villa Grey del futuro che dovrà essere come un abito cucito maggiormente sulle esigenze di chi arriva. Per l’estate 2025 ci sarà un ristorante ad uso interno e non più così impegnativo da impiegare 18-19 persone. Poi a settembre partiremo con un importante investimento per realizzare 4-6 camere in più che si aggiungeranno alle 23 attuali. Ringrazio tutti i collaboratori – conclude Larini – che in questi sei anni ci hanno conseguito oltre alla stella Michelin anche a raggiungere grandi riconoscimenti a livello nazionale e non solo”.