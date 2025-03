Autotrasporti sulle vie di montagna. La Cna mette al tavolo i politici

Problema autotrasporti sulla viabilità di montagna: la politica si mette al tavolo. Cna ha avviato il primo tavolo di confronto sulla viabilità provinciale in Alta Versilia e Garfagnana (ma anche in alcuni tratti di pianura) e si sono presentati il presidente della Provincia Marcello Pierucci, che ha dato il suo supporto all’iniziativa, l’onorevole Elisa Montemagni, l’assessore regionale alle infrastrutture e ai trasporti Stefano Baccelli, i consiglieri regionali Massimiliano Baldini, Vittorio Fantozzi, Valentina Mercanti e Mario Puppa, la presidente dell’Unione dei Comuni della Garfagnana Raffaella Mariani ed il presidente dell’Unione dei Comuni della Versilia Maurizio Verona. Non sono mancati anche il dirigente del settore viabilità della Provincia Pierluigi Saletti, il presidente di Cna Trasporti Lucca Alessandro Albani, per Cosmave il presidente Agostino Pocai, il vicepresidente Luca Rossi e Marco Viviani ed altri rappresentanti della categoria dei trasporti.

Tutti insieme per cercare di risolvere le criticità che creano disagi al settore dell’autotrasporto e del comparto lapideo sulle provinciali 42 di Stazzema, 10 di Arni, 13 di Valdarni, 8 di Vallecchia e 9 di Marina. "Abbiamo illustrato ai rappresentanti del territorio – riferisce il direttore di Cna Lucca, Damasco Rosi – le problematiche che interessano tratti di strade importanti per la categoria dell’autotrasporto, viabilità di collegamento tra i punti di estrazione e le aziende del lapideo. Si parla di un settore che abbraccia un grosso numero di imprese e lavoratori. Strade che hanno altresì rilevanza per i residenti e per il turismo. Abbiamo convenuto anche sugli interventi necessari per il consolidamento e la messa in sicurezza di quella viabilità secondo le priorità che i tecnici indicheranno, perché solo attraverso l’unione delle forze, è possibile consentire alla provincia di avere a disposizione le risorse per l’esecuzione dei lavori. Non sarà semplice e non sarà a breve, ma l’incontro è servito ad illustrare le cose fatte in questi anni dalla Provincia, gli studi in essere, gli interventi fatti col supporto di fondi del Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti e della Regione, anche sul fronte della sicurezza dei versanti e mettere sul tavolo le cose da fare. L’auspicio è che il dialogo tra le istituzioni prosegua in maniera costante e proficua, al di là dell’appartenenza politica". "Chi come noi transita quotidianamente lungo quelle strade – ha aggiunto il presidente di Cna Trasporti Lucca Alessandro Albani – conosce bene rischi e le restrizioni".

Francesca Navari