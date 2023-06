Autostrada A12, rimorchio di un tir a fuoco: traffico in tilt, code fino a 18 chilometri

Viareggio (Lucca), 28 giugno 2023 – Caos in autostrada A12, direzione sud, poco prima del casello Versilia. Il rimorchio di un tir che trasportava autovetture è andato completamente a fuoco al km 124. Traffico in tilt e lunghissime code per l’incendio del camion.

Traffico in tilt, code fino a 18 chilometri

Ore 17:45. Le code sono al momento in lieve diminuzione. Si registrano 15 km tra Sarzana e Versilia in direzione Rosignano.

Ore 17:39. Code in aumento a 18 km.

Ore 17:28. Il traffico peggiora. Sulla A12, informa il portale Muoversi in Toscana, si registrano 16 km di code a tratti per veicolo in fiamme al km 124 tra Sarzana e Versilia in direzione Rosignano.

Ore 16:15. Registrati fino a 10 km di code tra Carrara e Versilia in direzione Rosignano.

Tratto chiuso e riaperto

Intorno alle 15:45 l’autostrada in direzione sud è stata chiusa al traffico per facilitare le operazioni di spegnimento e per l’incolumità degli automobilisti. Dalle ore 16 è di nuovo aperta, ma in un solo senso di marcia.

L'intervento dei vigili del fuoco per spegnere l'incendio del tir in autostrada A12

Nessun ferito

Non risultano feriti da parte della centrale operativa del 118 Versilia.

Per spegnere l’incendio sono intervenuti sedici vigili del fuoco del comando di Massa Carrara e del comando di Lucca, con molti mezzi.