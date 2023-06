Autostrade in Toscana, traffico intenso e code sotto al sole

Firenze, 26 giugno 2023 – Pomeriggio di disagi per chi sta percorrendo le autostrade in Toscana. Non risultano esserci eventi particolari, ma si registrano comunque forti rallentamenti soprattutto in autostrada A1, a Barberino, in direzione Bologna. E anche in autostrada A11 in direzione mare. Tanti gli automobilisti rimasti nel pomeriggio in coda sotto al sole.

Sull’Autostrada del Sole i tempi di percorrenza sono fortemente aumentati tra Calenzano e Barberino, in direzione Bologna. Sempre verso nord si registra traffico intenso anche tra la Variante e Badia.