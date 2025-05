Arezzo, 10 maggio 2025 – Altri tre defibrillatori installati a Tegoleto. Grazie al progetto benefico “Tegoleto Cardioprotetto” dell’Associazione C&T Comunità di Tegoleto Aps, i DAE installati nella frazione salgono a sei in totale. L’inaugurazione della donazione si è tenuta la mattina di sabato 10 maggio in via Molinara alla presenza delle autorità, cittadinanza e del personale 118 Progetto Cuore.

“Con la raccolta fondi del 2024 – ha spiegato il Presidente dell’Associazione C&T Comunità di Tegoleto Aps Alessandro Sacconi – abbiamo raggiunto il nuovo obiettivo di acquistare per un importo di oltre 5 mila euro ulteriori 3 DAE da installare nel paese di Tegoleto che andranno ad incrementare quelli già presenti (6 donazioni totali) in modo da creare una rete efficiente ed efficace in caso di bisogno. Doniamo i nuovi defibrillatori al Comune di Civitella in Val di Chiana che li prende in carico per la futura manutenzione, come già si impegna ormai da anni per tutti i defibrillatori pubblici installati in tutto il territorio comunale. Ringraziamo i cittadini, ditte e commercianti che hanno contribuito alla raccolta fondi”.

I tre nuovi defibrillatori sono stati così installati: uno in via Molinara-Zona industriale, uno all’incrocio via Romana/via del Vetraio e uno all’incrocio via delle Signorie/via E. Berlinguer. Questi si aggiungono ai tre precedentemente installati, che si trovano: uno presso il Teatro Moderno, uno presso la Farmacia comunale e uno al campo sportivo Usd di Tegoleto.

L'iniziativa di donare defibrillatori ha suscitato un grande apprezzamento da parte dell'Amministrazione comunale di Civitella, che ha ringraziato l’Associazione C&T Comunità di Tegoleto per questo gesto di generosità considerato che le finalità concorrono al raggiungimento dell’interesse generale in quanto destinate alla collettività.

"Questa donazione rappresenta un gesto di grande valore per la nostra comunità. Un grazie speciale alla C&T che con il suo straordinario impegno ha reso possibile tutto questo”. Il Sindaco Andrea Tavarnesi ha anche evidenziato come “l'aumento dei defibrillatori in dotazione al Comune di Civitella contribuisca a rendere il territorio sempre più cardioprotetto”.

E intanto mercoledì 14 maggio, alle ore 20 (sold out), e sabato 24 maggio, alle ore 8.30, presso la Sala polifunzionale del campo sportivo di Tegoleto, il personale qualificato dell’Agenzia Etrusco terrà i corsi gratuiti per l’utilizzo del defibrillatore semiautomatico DAE aperti a tutta la cittadinanza di Tegoleto. Occorre prenotarsi. Per info e iscrizioni: 3336461286.