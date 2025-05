Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara a 'Scuola Futura', ad Arezzo

Arezzo, 10 maggio 2025 – "Scuola Futura in mezzo alla gente con studenti e docenti straordinari, è come una grande fiera della scuola italiana , pensate che è stata presentata una tecnologia che consente di spostare con i movimenti del capo una sedia a rotelle. Mi sono impegnato a trovare risorse perché questa scoperta possa essere brevettata e realizzata". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara nel suo intervento a 'Scuola Futura', ad Arezzo. "Quando leggo che la caratteristica dei giovani sarebbe di essere bulli, depressi, poco interessati al percorso scolastico, posso rispondere che non è l'impressione che ricavo dai nostri giovani, girando le scuole, che hanno entusiasmo, voglia di crescere, voglia di realizzare i loro talenti e oggi abbiamo dato un piccolo esempio di come i talenti si possono concretizzare con tante iniziative - ha sottolineato Valditara - Sono stato al Cairo a inaugurare Villaggio Italia e ho portato tante scuole, ognuna portava con se progetti didattici innovativi, centinaia di ragazzi egiziani e i docenti hanno partecipato in quei tre giorni per conoscere la straordinaria qualità della

didattica italiana che sa entusiasmare i talenti dei nostri giovani". "Ho deciso, come ho già annunciato ad Assisi, di creare un'orchestra della Scuola italiana che riunisca i migliori elementi dei licei musicali, il maestro Uto Ughi sarà il primo a dirigere questa orchestra, - ha aggiunto Valditara - è un'altra iniziativa per far conoscere l'eccellenza della nostra scuola e coinvolgere tutti con delle manifestazioni che avvicinino la scuola alla gente. Vi ringrazio per questi 4 giorni meravigliosi. La Scuola italiana vale tanto, ricordatelo sempre, crescerà per