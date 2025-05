Arezzo, 10 maggio 2025 – All'IC G. Vasari la passione per il futuro si impara giocando con la tecnologia

Dopo la bellissima esperienza a Scuola Futura tenutasi nella nostra città e mentre l'anno scolastico volge al termine, l'Istituto Comprensivo G. Vasari di Arezzo traccia un bilancio positivo delle proposte formative attuate. Una di queste è stata il progetto 'Competenze in gioco, finanziato dal PNRR, con cui la scuola ha acceso la scintilla dell'innovazione nei suoi studenti, trasformando l'apprendimento delle materie STEM in un'avventura appassionante. "Competenze in gioco" ha avuto un impatto memorabile sull'apprendimento STEM nella scuola. Coinvolgendo gli alunni di tutti i livelli scolastici, il progetto ha stimolato la curiosità, la motivazione e l'interesse per la scienza e la tecnologia.

Dice la dirigente Verrazzani "Coding e robotica non sono più concetti astratti, ma strumenti con cui i giovani studenti dell'IC G. Vasari si muovono in modo disinvolto, sviluppando competenze cruciali per il loro futuro". Il coinvolgimento è stato globale, a partire da tutti i plessi delle scuole dell’infanzia, per passare dalle classi terze, quarte e quinte delle primarie, fino ai laboratori pomeridiani della secondaria di Arezzo e di Castiglion Fibocchi, dove il Coding e Radio Vasari, come anche il laboratorio sul drone hanno visto la realizzazione di autentici prodotti informatizzati. Le metodologie utilizzate come il learning by doing e il problem solving si sono consolidate rendendo l'apprendimento sempre più efficace e inclusivo: "Dall'infanzia alla secondaria, gli studenti hanno imparato facendo, risolvendo problemi concreti e scoprendo attivamente i principi scientifici e tecnologici." Aggiunge Verrazzani, “abbiamo così lavorato per l’orientamento, la valorizzazione delle eccellenze, il potenziamento delle competenze multidisciplinari e le soft skills”.

Il Progetto si è rivelato un'opportunità di crescita anche per i docenti, il cui merito è stato quello di mettersi per primi in gioco con tante capacità e conoscenze, potendo sperimentare e crescere nelle loro competenze con nuove metodologie da integrare maggiormente nella loro didattica quotidiana, così da garantire in questo istituto una continuità nell'approccio innovativo. A loro va un forte ringraziamento della dirigente e della comunità scolastica.

Si consolida ulteriormente l’impegno dell’I.C. G. Vasari per il futuro in una visione ampia volta a preparare i suoi studenti alle sfide del domani, dotandosi di competenze digitali, pensiero critico e creatività, lavorando in un ambiente educativo all'avanguardia, attento alle esigenze del mondo e delle sue trasformazioni scientifiche e tecnologiche.