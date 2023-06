La tragedia in autostrada: così ha perso la vita l’operaio di Spezia

La Spezia, 28 giugno 2023 - Chi ha assistito allo schianto, a malapena ha avuto il tempo di comprendere quanto stesse accadendo. Una frazione di secondo. Siamo sull’A15, tra Fornovo e Borgotaro, più o meno all’altezza di Selva del Bocchetto. Sono le 16 del pomeriggio e la luce è ancora accecante. Il caldo toglie il respiro.

Un camion che viaggia in direzione della Spezia porta con sé una gru. La mancina sfiora appena la campata del cavalcavia che corre a ridosso della carreggiata. E il mezzo, impazzito, si ribalta dalla parte del conducente. L’uomo alla guida, un operaio spezzino di 54 anni, Gianluca Gerla, perde la vita sul colpo, schiacciato tra le lamiere contorte del mezzo e l’asfalto dell’Autocisa. Poi è tutto un suonare di sirene, un accorrere di vigili del fuoco, ambulanze, agenti della Stradale. Per lui, però, non c’è più niente da fare. La forza dell’urto non gli ha lasciato scampo.

Secondo una prima ricostruzione eseguita dagli uomini della Polstrada di Parma l’operaio spezzino sarebbe stato impegnato fino a pochi minuti prima della tragedia in alcuni interventi di monitoraggio disposti a carico dei viadotti dell’A15: controlli di routine eseguiti per conto della ditta per la quale prestava la propria manodopera. Terminate le operazioni si sarebbe rimesso alla guida per fare rientro a casa.

Ma nell’affrontare la curva di Selva del Bocchetto, l’autoscala della quale si era servito, per cause in corso di accertamento, avrebbe agganciato la parte sottostante del cavalcavia, determinando un inarrestabile sbilanciamento del mezzo. Quindi la totale perdita di aderenza e il successivo ribaltamento. La ricostruzione della dinamica sarà oggetto di approfondimenti nelle prossime ore. La bonifica del sito ha occupato i vigili del fuoco per un paio d’ore.

E per tutto il tempo in cui sono andate avanti le operazioni di rimozione del camion incidentato, iI tratto di autostrada compreso tra lo svincolo di Fornovo e quello di Borgotaro è rimasto chiuso al traffico, in direzione della Spezia, provocando code chilometriche.

Roberta Della Maggesa