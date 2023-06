Operaio di Spezia muore sulla A15. L’autoscala del suo tir ha toccato il cavalcavia

La Spezia, 27 giugno 2023 – Incidente mortale, questo pomeriggio, attorno alle 16, sull'Autocisa, tra lo svincolo di Fornovo e quello di Borgotaro, nel Parmense. A perdere la vita un operaio spezzino di 55 anni.

Secondo una prima ricostruzione della polizia stradale di Parma, l'uomo aveva appena terminato di controllare alcuni viadotti lungo l'A15 per conto della ditta per cui lavorava e stava tornando verso casa a bordo del suo camion, quando presumibilmente l'autoscala del tir ha toccato il cavalcavia dell'A15 e il mezzo si è ribaltato dalla parte del conducente.

L'operaio è morto sul colpo. Il tratto di autostrada è rimasto chiuso per un paio d'ore in direzione La Spezia, per permettere ai vigili del fuoco di estrarre il corpo del 55enne e poi rimuovere il camion.