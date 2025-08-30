Appuntamenti con la politica in vista delle regionali

Un’estate di appuntamenti, incontri, parole e proposte, quella che, verso il termine, e in prospettiva delle regionali in arrivo, ha visto i vari partiti presentare il proprio progetto e le proprie idee. Un calendario che non si esaurisce, ma che dà nuovi appuntamenti, anche nella giornata di oggi, con i vari candidati.

Sarà in piazza Campioni, dalle 9 alle 13, il primo degli appuntamenti di oggi, con il coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia, che porta in giro i “Gazebo Tricolore“, che vedrà anche la presenza del candidato Alessandro Tomasi. "I Gazebo ci portano in mezzo alle persone e ci danno la possibilità di ascoltarli, rispondere alle loro richieste e sono l’occasione per parlare della Toscana che vogliamo costruire insieme - spiega il coordinatore provinciale Riccardo Giannoni - E siamo al fianco di Alessandro Tomasi nella sua rivoluzione del fare, certi che, se gli verrà data fiducia, saprà rilanciare la nostra terra".

Uno spazio comune, e aperto, è anche quello, della nuova sede elettorale dei candidati di Sinistra Italiana della Versili Valentina Pieroni e Tiziano Nicoletti, che verrà inaugurato, alle 18.30, in via Garibaldi, al civico 17, alla presenza del segretario regionale del partito, Dario Danti, e di una delegazione di Europa Verde. "La sede non è solo un luogo fisico: è una casa comune, dove poter incontrare i candidati, dove potersi confrontare e costruire insieme idee e progetti per il futuro della Versilia, della provincia di Lucca e della Toscana - scrivono Nicoletti e Pieroni - La politica deve nascere dall’ascolto e dalla partecipazione attiva di tutte e tutti, per questo vi invitiamo a vivere la sede com un punto d’incontro vivo e inclusivo, dove ogni voce conta e ogni contributo può fare la differenza".