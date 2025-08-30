Perché serve il piano casa

Bruno Vespa
Perché serve il piano casa
Cronaca
CronacaAppuntamenti con la politica in vista delle regionali
30 ago 2025
GAIA PARRINI
Cronaca
Appuntamenti con la politica in vista delle regionali

Un’estate di appuntamenti, incontri, parole e proposte, quella che, verso il termine, e in prospettiva delle regionali in arrivo, ha...

Alessandro Tomasi, candidato del centrodestra alle Regionali sarà presente stamani al gazebo di FdI in piazza Campioni

Alessandro Tomasi, candidato del centrodestra alle Regionali sarà presente stamani al gazebo di FdI in piazza Campioni

Un’estate di appuntamenti, incontri, parole e proposte, quella che, verso il termine, e in prospettiva delle regionali in arrivo, ha visto i vari partiti presentare il proprio progetto e le proprie idee. Un calendario che non si esaurisce, ma che dà nuovi appuntamenti, anche nella giornata di oggi, con i vari candidati.

Sarà in piazza Campioni, dalle 9 alle 13, il primo degli appuntamenti di oggi, con il coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia, che porta in giro i “Gazebo Tricolore“, che vedrà anche la presenza del candidato Alessandro Tomasi. "I Gazebo ci portano in mezzo alle persone e ci danno la possibilità di ascoltarli, rispondere alle loro richieste e sono l’occasione per parlare della Toscana che vogliamo costruire insieme - spiega il coordinatore provinciale Riccardo Giannoni - E siamo al fianco di Alessandro Tomasi nella sua rivoluzione del fare, certi che, se gli verrà data fiducia, saprà rilanciare la nostra terra".

Uno spazio comune, e aperto, è anche quello, della nuova sede elettorale dei candidati di Sinistra Italiana della Versili Valentina Pieroni e Tiziano Nicoletti, che verrà inaugurato, alle 18.30, in via Garibaldi, al civico 17, alla presenza del segretario regionale del partito, Dario Danti, e di una delegazione di Europa Verde. "La sede non è solo un luogo fisico: è una casa comune, dove poter incontrare i candidati, dove potersi confrontare e costruire insieme idee e progetti per il futuro della Versilia, della provincia di Lucca e della Toscana - scrivono Nicoletti e Pieroni - La politica deve nascere dall’ascolto e dalla partecipazione attiva di tutte e tutti, per questo vi invitiamo a vivere la sede com un punto d’incontro vivo e inclusivo, dove ogni voce conta e ogni contributo può fare la differenza".

