Allerta meteo arancione, idrovore nel lago di Massaciuccoli per restare sotto il livello di guardia

Viareggio, 25 ottobre 2024 – Attivate le idrovore intorno al lago di Massaciuccoli così da scaricare parte delle acque in mare e restare sotto il livello di guardia, anche in funzione dell'allerta meteo arancione. Lo rende noto il Consorzio di bonifica Toscana nord. In queste ore, il lago ha raggiunto quasi 30 centimetri sopra il livello del mare, spiega una nota, e in queste situazioni bisogna attivare gli impianti idrovori presenti attorno al Lago per garantirne la massima tenuta anche in funzione dell'allerta meteo, arancione su parte del territorio gestito dal Consorzio di Bonifica Toscana Nord.

"In occasione delle mareggiate, il naturale e principale emissario del Lago di Massaciuccoli, ossia il Canale Burlamacca, non riesce a scaricare in maniera efficace. Da qui la necessità di accendere le idrovore e il principale impianto che entra in funzione è quello della Bufalina - ricorda il presidente del consorzio Ismaele Ridolfi - quattro pompe di cui se ne attivano tre alla volta capaci di spingere 11 metri cubi di acqua al secondo, permettendo così al Lago di Massaciuccoli di mantenere il livello delle acque nei limiti di sicurezza. La funzionalità della Bufalina è inoltre garantita anche a distanza grazie al sistema di telecontrollo attivato dal Consorzio, dalla sala operativa di Viareggio da dove possiamo monitorare e attivare, se necessario in tutto una quarantina di idrovore su tutto il comprensorio gestito".

L'impianto resterà acceso per alcuni giorni, in considerazione delle piogge ancora previste ma anche perché nonostante la potenza della Bufalina serve comunque tempo per riuscire a svuotare il lago di Massaciuccoli. Per facilitare l'uscita delle acque dal canale in mare, inoltre, tecnici e operai del Consorzio si sono adoperati già da ieri per aprire la foce del canale a mare.