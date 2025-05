Confesercenti si rinnova. Mafalda Sevignani è la nuova coordinatrice

VIAREGGIO

Un’associazione che riunisce l’impegno, il lavoro e la comunità del centro cittadino, la collaborazione, tra le realtà e i commercianti del territorio con iniziative destinate a favorire la crescita delle imprese, il dialogo tra esse e le istituzioni pubbliche attraverso consulenze e servizi su misura per le loro esigenze specifiche. Una famiglia, quella di Confesercenti Viareggio, che vede ora l’ingresso nella squadra della presidenza di Mafalda Sevignani, titolare del negozio “Interno 91“ di via Fratti, la stessa strada di cui Sevignani avrà il compito di coordinare i commercianti, nel tratto tra via Mazzini e via Vespucci.

"Un tratto di strada commercialmente vivo e molto vario – spiegano il presidente Confesercenti Viareggio Francesco Giannerini e il coordinatore area sviluppo Maurizio Baccili – che aveva sicuramente necessità di un rappresentante che convogliasse alcune esigenze legate in particolare all’arredo urbano. Auguriamo buon lavoro a Mafalda e al nuovo direttivo che si formerà nelle prossime settimane. Direttivo che collaborerà con Davide Pellegrini nella sua veste di coordinatore del Centro Città di Confesercenti Viareggio". Ed è stato un ingresso che sembra aver portato, dalle richieste dei commercianti, i primi risultati, come l’applicazione per le strade di posarifiuti. "Una delle esigenze più sentite per i commercianti del tratto finale di via Fratti era appunto la posa dei cestini per i rifiuti - continua Giannerini e Baccili - Stiamo parlando di una strada pedonale con un afflusso costante di persone. E come associazione abbiamo fatto richiesta all’assessore Rodolfo Salemi che immediatamente ha provveduto al posizionamento dei portarifiuti: assessore che ringraziamo per la risposta immediata e puntuale. E un ringraziamento va anche all’assessore Alessandro Meciani che nel dicembre scorso avevamo sollecitato affinché si potesse ampliare l’illuminazione natalizia anche in questo tratto finale di via Fratti, che ci ha garantito che per le festività 2025 tutta via Fratti sarà illuminata".

Sono risultati di un impegno e di una collaborazione che l’associazione, da anni, porta avanti con l’amministrazione e ascoltando, per le strade della città, le esigenze di chi, lì, lavora e vive. "Confesercenti è sempre più radicata sul territorio e soprattutto sempre più aperta alle nuove generazioni di commercianti - concludono il presidente e il coordinatore - L’associazione si appresta al percorso assembleare che entro fine anno vedrà il rinnovo delle presidenze dei principali sindacati di categoria in vista, nel 2026, dell’assemblea nazionale con la nomina del nuovo presidente".