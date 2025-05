Impiegati al Caaf. Operatori turistici

IL CAAF CGIL TOSCANA RICERCA PERSONALE

La candidatura avviene attraverso l’inserimento dei propri dati e del proprio cv nella sezione. La candidatura è libera. I curricula saranno visionati e selezionati dai nostri uffici che provvederanno a contattare le candidature ritenute maggiormente idonee fino al raggiungimento delle risorse da integrare in organico. Per info: [email protected]

2 ADDETTI ALL’INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA

Agenzia di promozione turistica ricerca con esperienza con mansioni di front office e segreteria presso ufficio turistico. Richiesta profonda conoscenza del territorio comunale, provinciale e regionale. Inglese C1 Tedesco o Spagnolo B1. Orario di lavoro da stabilire

Email: [email protected]

INGEGNERE /A CIVILE o un ARCHITETTO/A

Impresa di Costruzioni Della Buona Srl a Pietrasanta cerca per gestione tecnico/documentale e adempimenti burocratici, valutazioni di sicurezza di opere infrastrutturali, progettazione di nuove opere infrastrutturali. Iscrizione all’Ordine da almeno 5 anni, esperienza nella progettazione strutturale, conoscenza dei programmi strutturali Edilus e Straus7, conoscenza di programmi di calcolo geotecnico, esperienza nella progettazione idraulica di canali, fossi, condotte, reti di condotte e pozzetti, esperienza nell’utilizzo di AutoCad, esperienza nella stesura delle perizie di spesa e contabilità di cantiere, in particolare tramite Primus. Patente B. Da subito a scadenza tempo determinato con orario dalle 8,30 per 8 ore con pausa pranzo, dal lunedì al venerdì. Per candidarsi contattare: 0584/790348 o inviare CV a [email protected]