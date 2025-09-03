Allarme del consigliere Biagi: "C’è un’invasione di topi"

"E’ urgente provvedere ad una disinfestazione: ci sono zone piene di topi". La segnalazione è del consigliere Riccardo Biagi che ha raccolto le lamentele dei cittadini di via Baraglino, via Palermo e via Giandiana "dove ho riscontrato – racconta – una situazione insostenibile".

"E’ un’allerta igienico sanitaria che si protrae da mesi – lamenta Biagi – a causa della presenza di topi, già segnalata dai residenti da maggio all’assessore Silicani e all’ufficio ambiente. Eppure ad oggi nulla è stato fatto. I roditori ormai entrano nei giardini delle ville, salgono su tettoie e ulivi e sono un pericolo non da poco soprattutto per le famiglie con bambini. Ho fatto un sopralluogo ed è emersa in effetti una situazione di generale degrado che sicuramente favorisce il proliferare di topi tra erba alta ai cigli delle strade fino a terreni privati lasciati in abbandono e dove incivili oltretutto lanciano rifiuti.

"E’ doveroso che l’amministazione comunale intervenga – sollecita il consigliere – per una tutela igienico sanitaria della zona, facendo la derattizzazione in un’area che si sta estendendo su tutta la piana di Querceta. Necessario anche imporre ai privati la pulizia dei terreni. A peggiorare la situazione il fatto che qualcuno lascia anche esche vive pericolose per cani e gatti, creando un’ulteriore problematica".