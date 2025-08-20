Agnese Pini. Ospite sul palco di Lido Cult

La storia a piccoli passi

Cronaca
20 ago 2025
GAIA PARRINI
Cronaca
La direttrice del gruppo QN presenta il suo libro. Con lei la giornalista inviata di guerra Tiziana Ferrario .

La rassegna editoriale Lido Cult si avvia verso la conclusione e lo fa con una serata intensa e carica di significato, che mette al centro il valore dell’introspezione psicologica e la potenza della memoria personale come strumento di denuncia e riflessione civile.

Protagonista indiscussa dell’appuntamento di questa sera alle ore 21.30 sul Lungomare di Lido di Camaiore, sarà Agnese Pini, direttrice di Quotidiano Nazionale e voce autorevole del giornalismo italiano, che presenterà il suo romanzo "La verità è un fuoco" (Garzanti). Accanto a lei, in dialogo sul palco, la giornalista e inviata di guerra Tiziana Ferrario, in un confronto appassionante e profondo.

Ne "La verità è un fuoco", Agnese Pini parte da una verità personale tanto sconvolgente quanto illuminante: il giorno in cui scopre che suo padre era un prete, la sua infanzia finisce. Inizia allora un percorso doloroso ma necessario, tra domande senza risposta, ricordi frammentati e la ricerca ostinata di un senso. Attraverso una scrittura intensa e sincera, l’autrice racconta la storia di “don Pini”, un uomo diviso tra la vocazione e l’amore per una ragazza dagli occhi verdi di nome Mira, fino alla scelta radicale di abbandonare l’abito talare per costruire una famiglia.

È una narrazione che diventa atto di giustizia interiore, una ricostruzione che si fa anche denuncia delle ipocrisie e dei silenzi che troppo spesso gravano su chi osa rivendicare la propria libertà. Ma è anche – e forse soprattutto – un racconto di amore, incomprensioni, perdono.

La rassegna si concluderà domani con un doppio evento e ospiti d’eccezione: Maurizio Mannoni e Stefania Craxi.

