Terrorizza i passanti, danneggia un portone e aggredisce un poliziotto: denunciato

Perugia, 10 settembre 2025 - In mattinata aveva danneggiato il portone della caserma dell'Esercito. Poi in una via del centro ha molestato alcuni passanti. Nel pomeriggio, in via Appia, la frequentatissima strada dell'Acquedotto ha terrorizzato altre persone, con atteggiamenti minacciosi. Si tratta di un tunisino di 32 anni poi denunciato per il reato di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità, danneggiamento aggravato, lesioni personali e minacce.

Sono stati alcuni cittadini, allarmati dall’atteggiamento aggressivo dell’uomo, intento a gridare e minacciare la gente, a richiedere l’intervento della Polizia. Avvicinato dagli operatori, l’uomo però ha opposto resistenza, aggredendo violentemente uno degli agenti che è stato colpito al volto con un pugno (lesioni giudicate guaribili in 10 giorni).

Nonostante i tentativi di contenerlo, il 32enne ha continuato a tenere una condotta aggressiva al punto che gli operatori hanno dovuto utilizzare lo spray al peperoncino.