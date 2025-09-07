Ubriaco si scaglia contro i passanti. Caos in piazza Gramsci, bloccato e denunciato 29enne

Siena, 7 settembre 2025 – Ubriaco. Alterato e del tutto ingestibile. Ha dato in escandescenze in piazza Gramsci quando gli agenti della polizia locale hanno provato a farlo desistere dall’aggredire e importunare i passanti. E’ finita con l’uomo, immobilizzato e ammanettato, portato al vicino comando in via Tozzi per gli accertamenti. Al termine dei quali è scattata la denuncia del giovane – un 29enne straniero ma residente nella nostra provincia – per resistenza, oltraggio e minaccia a pubblico ufficiale.

Un episodio che ha acceso di nuovo i riflettori sull’area di piazza Gramsci, dopo un periodo di relativa tranquillità. Alle spalle i mesi difficili, soprattutto fino a maggio, per via di gruppi di maranza e pakistani che avevano reso complicata la vivibilità di uno dei salotti buoni della città, creando gravi problemi di ordine pubblico.

La pattuglia della polizia locale era di servizio nell’area, dove peraltro gli agenti continuano a passare con frequenza. Iniziava infatti alle 17 il sit-in pro Gaza davanti alla Cgil. C’era una presenza importante di manifestanti per far sentire forte la voce contro quanto sta accadendo nella striscia. Intorno alle 17,30, quando il sit-in era iniziato da poco, che l’autista di un pullman ha richiamato l’attenzione degli agenti su quanto stava accadendo poco distante, in piazza Gramsci appunto. Un giovane stava importunando i passanti, aggredendoli. Infatti hanno trovato un uomo in evidente stato di alterazione psichica, visibilmente ubriaco. Dava noia a chi transitava di lì, anche in modo veemente. Alla vista delle divise le cose non sono andate meglio. Ha rifiutato di farsi identificare , reagendo contro gli agenti, prima verbalmente e poi anche fisicamente.

“Aggressivo e non collaborativo”, lo descrive il Comune in una nota sull’episodio. Tanto che di fronte all’ennesima minaccia, anche fisica, da parte del 29enne, la polizia locale ha dovuto immobilizzarlo di fronte allo sguardo sorpreso di tanti cittadini. E’ stato ammanettato e portato al vicino Comando per accertamenti. Poco dopo è stato visto arrivare anche il 118, probabilmente per le verifiche sulla presunta ubriachezza e sull’alterazione psichica del giovane.

Dalle verifiche è emerso che l’uomo, residente nella nostra provincia, ha numerosi precedenti a carico. E’ dunque ben conosciuto alle forze dell’ordine. Gli agenti hanno pertanto fatto scattare la segnalazione all’autorità giudiziaria per resistenza, oltraggio e minaccia a pubblico ufficiale.