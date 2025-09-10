Grifo, Riccardi out almeno due mesi. La difesa resta in forte emergenza

Davide Riccardi è stato dimesso dalla clinica neurologica dell’azienda ospedaliera di Perugia. Ma per un po’ non potrà scendere in campo. L’infortunio, nel finale del match con il Gubbio, è stato importante. Ore per lui scatterà un periodo di riposo, poi potrà rientrare con cautela in campo.

"Il calciatore osserverà un periodo di riposo di almeno 30 giorni. Fra 20 giorni sarà rivalutato e svolgerà ulteriori accertamenti clinici e strumentali – si legge nella nota del club . Perugia Calcio ringrazia il personale medico dell’ospedale di Branca dove è stato prestato il primo soccorso., la professoressa Lucilla Parnetti, direttrice della clinica Neurologica dell’Università di Perugia dove è stato ricoverato l’atleta, il suo vice dottor Nicola Tambasco e il neurochirurgoodolfo Corinaldesi". Per il giocatore si preannuncia un lungo stop, che oggi può essere quantificato in due mesi. Una tegola non di poco conto per Vincenzo Cangelosi che, dal suo arrivo, ha sempre puntato sul centrale. Soprattutto perché l’allenatore del Perugia non potrà contare neppure su Lewis, tanto atteso a inizio stagione, ma anche ancora fuori dai giochi. In questo caso difficile quantificare l’assenza. In prospettiva è un problema, al momento è emergenza, visto che pure Nwanege diserterà la gara con l’Ascoli perché alle prese con la seconda e ultima giornata di squalifica.

Per fortuna che il mercato ha portato a Pian di Massiano, nell’extra time il jolly Megelaitis che Cangelosi potrà sfruttare soprattutto se il tecnico opterà per il cambio di modulo. Per il prossimo impegno, nel caso in cui si volesse confermare il reparto a quattro, ci saranno da valutare le condizioni di Angella e Dell’Orco, con Megelaitis che all’occorrenza potrebbe adattarsi al centro e Calapai sulla fascia destra. È tutto da valutare.