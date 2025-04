Tartaruga ferita salvata dai poliziotti su un marciapiede. Rischiava di essere investita

Foligno, 22 aprile 2025 - Una tartaruga terrestre appartenente all’ordine delle testuggini è stata salvata dagli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Foligno. L’animale era stato segnalato da un automobilista di passaggio, che l’aveva notato camminare lungo un marciapiede. L’uomo non si è mosso fino all'arrivo della Polizia per evitare che la tartaruga attraversasse la careggiata col rischio di essere falciata dalle auto. L'animale era ferito ed è stato preso in carico dagli agenti, per poi consegnarlo ai volontari dell’associazione “Wild Umbria”, che si occupa del recupero e cura di animali selvatici. Per la tartaruga un'avventura a lieto fine.