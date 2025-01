Cane incastrato in un cunicolo nel bosco, salvato dai vigili del fuoco

Gubbio, 12 gennaio 2025 – E’ rimasto incastrato in un cunicolo nel bosco attratto da chissà quale traccia. Ma fortunatamente sono intervenuti i vigili del fuoco per liberarlo. E’ la storia a lieto fine che ha visto come protagonista un cagnolino da caccia. Nella mattinata di oggi, 12 gennaio, poco dopo le 8 la squadra del distaccamento dei vigili del fuoco di Gubbio è intervenuta in località Montanaldo per soccorrere il cane in trappola. In supporto è arrivata una squadra dalla sede centrale di Perugia, dotata di attrezzature specifiche impiegate nelle operazioni USAR (Urban Search And Rescue), tra cui geofono ed endoscopio. I soccorritori sono riusciti nel complesso salvataggio estraendo il cagnolino, visibilmente spaventato ma in buone condizioni.