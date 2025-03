Un rapace incastrato nella rete della scuola: salvato dai vigili del fuoco

Grosseto, 20 marzo 2025 – E’ stato il personale dell’istituto di istruzione comprensivo 5 di Grosseto a chiedere l’intervento dei vigili del fuoco: infatti dalla scuola avevano notato un animale in difficoltà, un rapace rimasto incastrato in una rete di recinzione.

I vigili del fuoco di Grosseto, arrivati sul posto, hanno dovuto effettuare un delicato intervento per trarre in salvo il volatile, liberandolo dalle maglie della rete con delicatezza per preservarne l’integrità fisica.

Una volta liberato e constatato che tutto sommato il rapave stava bene, l’animale è stato rimesso in libertà.