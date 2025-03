Depp, cane eroe: salva dall’acqua un gregge di 80 pecore e 25 agnellini

Prato, 16 marzo 2025 – Un gregge di circa 80 pecore e 25 agnellini portati in salvo dal border collie Depp di 5 anni. È stato un venerdì di paura a San Giorgio a Colonica dove in via Traversa delle Calvane Lorenzo Diana da anni ha il suo appezzamento di terreno dove ospita le pecore “sorvegliate” dai cani da pastore.

L'allevatore Lorenzo Diana e il cane Depp hanno messo in salvo dall'alluvione un gregge di 80 pecore e 25 agnellini

Diana è anche un allevatore di Border Collie con i quali ha partecipato ai campionati nazionali e mondiali di categoria. “Le piogge degli ultimi 15 giorni – racconta – hanno indebolito il terreno ma le pecore erano sempre nella parte asciutta. Sono animali che si spaventano con l'acqua. Venerdì con l'allagamento siamo arrivati al punto che avevano l'acqua alla pancia e gli agnellini, nati da circa un mese, cercavano di nuotare”. Ed ecco che entra in azione Depp per portare fuori dall'acqua le pecore: si tuffa e a balzelli, prima riordina e guida i gregge attraverso l'acqua, poi recupera una per una quelle rimaste indietro. Il cane passando attraverso un varco aperto da Diana nella recinzione, ha eseguito una vera e propria operazione di salvataggio, portandole fuori dove sono poi state sistemate in un altro campo adiacente asciutto sorvegliate da altri due cani. Quelle andate in ipotermia Lorenzo Diana le ha portate a casa e messe vicino alla stufa mentre gli agnellini sono stati ricongiunti alle mamme. Le pecore possono dormire senza problemi all'aperto di notte ma non amano il contatto con l'acqua e possono affogare.

Il gregge di 80 pecore e 25 agnellini portati in salvo dal border collie Depp

“Deep alla fine di questa operazione - prosegue Diana – era veramente stremato, tanto che a casa si è messo a riposo e non ha voluto neanche mangiare. È stato veramente bravo e sono orgoglioso di lui. Le pecore, adesso, fino a quando il terreno non si asciugherà resteranno in questo campo, per loro il punto di riferimento rimane l'ovile e non si allontanano più di tanto”. Il gregge di Lorenzo Diana è già stato attaccato dai lupi ma con la recinzione e la presenza dei cani la situazione ora sembra sotto controllo. È la prima volta che Depp effettua un recupero in acqua degli animali e questo conferma anche l'importanza che rivestono in qualsiasi circostanza i cosiddetti “cani bagnino”. Lorenzo Diana, oltretutto, conosce bene il settore e l'importanza dell'allenamento perché di professione è assistente bagnante e istruttore di nuoto all'Hidron. Parallelamente, da tanti anni, alleva i Border Collie: alcuni esemplari oltre i 10 anni sono già in “pensione”, con i più giovani come Depp partecipa ai campionati e alle gare di “Sheepdog” e tutti gli hanno sempre regalato grandi soddisfazioni.