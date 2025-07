No alla violenza di genere. Tutti insieme per cucire la maxi coperta dei diritti

È ufficialmente partita a Prato l’avventura collettiva che porterà, il 22 marzo 2026, a coprire interamente piazza Duomo con una maxi coperta composta da 14mila quadrati di maglia. Un gesto potente, fatto di fili, mani, tempo e relazioni, per dire con forza "no" alla violenza contro le donne. Il progetto si chiama Viva Vittoria, e dopo aver colorato oltre quaranta città italiane ed europee, approda a Prato con un obiettivo ambizioso e una missione profonda: trasformare un atto manuale in un’opera corale e di relazione.

A dare il via ufficiale al percorso è stata l’inaugurazione dello Spazio Viva Vittoria Prato, all’interno dei locali un tempo occupati dalla Libreria Cattolica, in piazza Duomo. Uno spazio che sarà il cuore pulsante del progetto pratese, un laboratorio aperto dove si potranno realizzare insieme i quadrati, scambiarsi esperienze, imparare, cucire e conoscersi. Il progetto è promosso da Moica Prato (Donne attive in famiglia e nella società) e Auser, due realtà da sempre impegnate nel sociale. "Chiunque avesse voglia di dare una mano è il benvenuto", ha detto Daniela Sgrilli, presidente di Moica Prato, invitando tutte e tutti a partecipare attivamente. Il funzionamento è semplice: a ogni partecipante viene chiesto di realizzare un quadrato di stoffa 50x50, lavorato a maglia o a uncinetto. Quattro quadrati vengono poi uniti con un filo rosso, simbolo della lotta contro la violenza sulle donne, dando vita a una coperta. Per coprire l’intera piazza ne serviranno 3500, ciascuna composta da quattro quadrati, per un totale di 14mila pezzi unici, firmati da chi li ha creati. Ogni manufatto porterà il nome della persona che l’ha realizzato. "Fare l’uncinetto è una modalità creativa accessibile a tutti, che crea legami e aiuta a ritrovare il senso del fare insieme", ha aggiunto Sgrilli. E proprio questo è il cuore del messaggio di Viva Vittoria: la prevenzione della violenza di genere passa anche attraverso la consapevolezza e l’incontro.

All’inaugurazione dello spazio erano presenti la presidente nazionale di Viva Vittoria, Cristina Begni, il vicario generale della diocesi Daniele Scaccini, la presidente del centro antiviolenza La Nara Francesca Ranaldi, l’assessore del Comune di Vernio Marco Saccardi e la consigliera provinciale Paola Tassi. Le offerte raccolte dalla vendita delle coperte dopo l’installazione saranno devolute a La Nara, che da anni offre supporto e accoglienza alle donne vittime di violenza. Lo Spazio Viva Vittoria in piazza Duomo sarà aperto per tutto il mese di luglio, con accesso mattutino dall’ingresso del Palazzo vescovile. È possibile seguire gli aggiornamenti attraverso le pagine Facebook e Instagram del progetto, oppure contattare direttamente le referenti: Daniela (339 7420717), Laura (338 4173563) o Assunta (329 8766136).