Falco pellegrino salvato dai volontari

Lo hanno trovato vicino alle storico mura di Fivizzano, ferito in modo grave il falco pellegrino non riusciva più a volare. Ora il volatile, una femmina, è affidato a Giada, una volontaria della Vega che se ne prenderà cura finché non sarà di nuovo in grado di volare. Ma salvarlo non è stato semplice. Per farlo si sono mobilitati ieri la guida escursionistica Andrea Jacomelli, Massimo Gnocchi, ed Ester Ferraris, giovane volontaria del Wwf. “Armati” di telo e guanti sono riusciti a recuperarlo e lo hanno poi portato dai veterinari fivizzanesi Alessandro e Vittorio Tognari che ha curato la ferita e l’infezione che aveva provocato. Servirà ora un periodo di riabilitazione e di cura perché la femmina di falco pellegrino possa poi riprendere il volo. Un volatile che poco tollera il disturbo umano e predilige le aree aperte e selvagge per costruire il nido ma che non è così raro trovare vicino alle abitazioni. E ieri è arrivata a due passi dal centro di Fivizzano dove ha avuto la fortuna di incrociare l’attenzione di tre persone che nutrono per il territorio e la natura un grande rispetto. Non è andato meglio a un altro volatile di una specie protetta, un Astore, trovato invece morto sempre nella zona di Fivizzano. Resta da capire la causa.

Nella foto Massimo Gnocchi, Ester Ferraris e Andrea Jacomelli, sotto il falco pellegrino ferito