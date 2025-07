Pioggia e vento nel ternano: albero si schianta sopra un'auto in Valnerina

Terni, 2 luglio 2025 - Dopo due settimane di caldo battente, con temperature fuori stagione, anche l'Umbria tira un sospiro di sollievo. La pioggia di oggi pomeriggio, caduta in varie aree della regione, dopo giorni di afa asfissiante, ha fatto rifiatare anche la Conca ternana. E con l’acqua è arrivato però anche qualche disagio: in particolare a metà pomeriggio la caduta di un grande albero, alto una ventina di metri, sulla sede stradale della statale Valnerina nei pressi della Cascata delle Marmore, all’altezza del bivio per il poligono di tiro. La pianta si è schiantata sopra un'auto a causa del vento.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco ternani e gli agenti della polizia Locale. E il traffico è stato temporaneamente interrotto per consentire le operazioni, da qui i disagi e le code formatesi in entrambe le direzioni di marcia. Per fortuna non ci sono feriti. Nell'area comunque proseguono gli interventi a causa del maltempo.