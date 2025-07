Scadenza onorata, la Ternana riprende fiato. Cessione intrecciata allo “stadio-clinica“

La fase più critica sembra passata. Entra nel vivo la “due diligence“ per il passaggio societario, al pari dell’iter per il nuovo stadio. Si torna a parlare anche di calcio giocato, vedi mercato (per ora e per ovvi motivi solo in uscita). Superato lo scoglio della scadenza federale del primo luglio, regolarmente onorata, in casa rossoverde si va avanti nella trattativa di cessione, scattata in modo ufficiale con le firme sulla lettera d’intenti. Entro fine mese il pacchetto azionario potrebbe dunque trasferirsi a una società operante nel settore tecnologico IT e telecomunicazioni, quotata in borsa (segmento Euronext Star).

In parallelo, a Palazzo Spada prosegue il percorso di valutazione del Pef relativo al nuovo “Liberati“ per giungere alla firma della convenzione. La questione-stadio è seguita in modo attento e costante dal sindaco Stefano Bandecchi e dai suoi stretti collaboratori, a Terni e a Roma. Per realizzare l’annessa clinica privata la Ternana Women di proprietà Unicusano dovrà conferire alla Ternana Calcio 14 milioni in 10 anni, un anticipo dei quali è in pratica già stato impiegato per consentire l’iscrizione al campionato delle Fere e per onorare l’odierna scadenza federale. Bandecchi ha tra l’altro spiegato che "il 15 luglio saranno onorate le altre scadenze".

L’iter relativo al nuovo stadio, considerando gli investimenti in ballo, è ovviamente seguito con massimo interesse anche dai nuovi potenziali proprietari della Ternana Calcio che dovranno eventualmente realizzarlo e dunque riveste grande importanza nella trattativa. Sul fronte sportivo, il diesse Carlo Mammarella lavora per la riduzione di ingaggi e su alcuni contratti. Sarà inevitabile la partenza di varie pedine, anche di spicco, che si aggiungeranno a Emmanuele Cicerelli, Giovanni Corradini, Aaron Ciammaglichella, Dimo Krastev e Pietro Passador che hanno lasciato la Ternana per fine prestito.

Il Pescara spinge per Kees de Boer, pedina a fine contratto, lasciata partire in modo assurdo a parametro zero. Il club abruzzese sembra interessato anche a Marco Capuano. Il capitano ha ancora due anni di contratto e il suo affetto per i colori rossoverdi è inequivocabile. Ma l’ipotesi-serie B, per giunta nella squadra della sua città, non può che essere allettante. Il Pescara segue anche Tiago Casasola, per il quale è però in vantaggio la Salernitana (dove ha già militato). Il Casarano chiede Vincenzo Millico, l’Arezzo segue Fabio Tito.

Intanto, con un emozionante post sul proprio profilo social, il fisioterapista Valerio Caroli ringrazia tutti e annuncia la propria partenza dopo cinque anni con le Fere.

Augusto Austeri