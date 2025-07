Il caldo che uccide: muore in spiaggia in Sardegna, choc a Budoni

Terni, 2 luglio 2025 - Il caldo improvviso e l'afa battente che da oltre due settimane si sono abbattuti sull'Italia non lasciano scampo alle persone più fragili. Neanche quando si pensa che il refrigerio del mare possa portare un po' di benessere in alternativa alle temperature torride. E' il caso dei due decessi in Sardegna. Erano entrambi turisti, in vacanza, le due vittime del caldo stroncate da malori in spiaggia. Il 75enne deceduto a Budoni, sulla costa nord orientale dell'Isola, era originario di Terni. Il 57enne morto a San Teodoro, sulla spiaggia di Lu Impostu, a poca distanza dal luogo della prima tragedia, era invece di Treviso.

E sempre due giorni fa anche per la signora Fernanda Manni, originaria di Spello, in vacanza sul litorale marchigiano, al mare per una domenica di relax con i suoi cari, non c'è stato nulla da fare. Il dramma si è consumato in prossimità dell'ingresso di uno stabilimento balneare, situato sul lungomare sud Piermanni.