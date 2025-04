‘Aiuto, mamma è stata aggredita’, il figlio piccolo chiede aiuto alla polizia

Assisi, 18 aprile 2025 – Marito e padre violento, divieto di avvicinamento ai familiari e braccialetto elettronico per un uomo di 51 anni macchiatosi di gravi comportamenti nei confronti dei congiunti.

Il più recente episodio aggressivo, durante il quale si era avventato violentemente contro la moglie facendole sbattere il viso contro una porta e provocandole lesioni personali, aveva spinto il figlio minore a chiedere l’intervento della Polizia di Stato. Ha fatto poi seguito il provvedimento emesso dal Giudice delle Indagini Preliminari presso il Tribunale di Perugia al quale hanno dato esecuzione gli agenti del Commissariato di P.S. di Assisi, con l’uomo che dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate nei confronti della moglie e dei figli minori.

Gli accertamenti eseguiti dai poliziotti, coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia, hanno messo in luce le tante vessazioni fisiche e psicologiche perpetrate dall’indagato, con l’uomo che, in più occasioni, si era lasciato andare a insulti, atteggiamenti aggressivi, violenti e pesanti offese contro la donna, anche in presenza dei due figli minori - procurandole uno stato di sofferenza, ansia e paura.Era arrivato persino a lanciare degli oggetti contro la moglie e i figli, colpendoli. Nell’ultimo episodio, lo scorso mese di marzo, il cinquantunenne ne aveva aggredito violentemente la donna facendole sbattere il viso contro una porta. Da qui l’intervento del figlio minore e la richiesta di aiuto alla Polizia. La Procura della Repubblica ha contestato all’uomo il reato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate.