Lancio di oggetti e botte alla moglie anche davanti ai figli: allontanato da casa

Perugia, 17 aprile 2025 - Terrorizzava moglie e figli (minori) con atteggiamenti violenti, fino ad arrivare al lancio di oggetti e aggressioni fisiche. Un uomo di 51 anni è stato allontanato dalla propria abitazione e non potrà avvicinarsi ai familiari: lo ha stabilito il giudice del Tribunale di Perugia. A dare esecuzione alla misura cautelare è stata la Polizia di Assisi. L’uomo è accusato di aver sottoposto per mesi la moglie e i due figli minori a "continue vessazioni fisiche e psicologiche. Secondo quanto emerso dalle indagini - riferisce la Procura - più volte avrebbe insultato e aggredito la donna anche davanti ai bambini, creando in casa un clima costante di paura e tensione. In diverse occasioni avrebbe lanciato oggetti contro i familiari, colpendoli per motivi futili".

Come ricostruito dagli inquirenti, l’episodio più grave è avvenuto a marzo, quando l’uomo ha picchiato la moglie e le ha spinto il volto contro una porta e causandole delle lesioni. È stato il figlio minore, impaurito, a chiedere l’intervento delle forze dell’ordine. Dopo le verifiche, al 51enne sono stati contestati i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. Il giudice ha quindi disposto il suo allontanamento dall’abitazione, il divieto di avvicinamento alle vittime e ai luoghi da loro frequentati, imponendo una distanza minima di 500 metri. Per garantire il rispetto della misura, è stato previsto anche l’uso del braccialetto elettronico.