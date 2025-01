Vincita da urlo al bar Rocchi: incassati 5 milioni di euro

Assisi, 17 gennaio 2025 - Un Gratta e Vinci da brividi: un fortunatissimo giocatore/giocatrice con un biglietto da 20 euro di ‘Ultra Numerissimi’ ne ha vinti la bellezza di cinque milioni. A comunicarlo è il portale grattaevinci.com. E' successo al bar ‘Rocchi’ di Massimiliano Rocchi a Santa Maria degli Angeli (frazione di Assisi).

Ai titolari del bar è giunta venerdì mattina la comunicazione ufficiale della vincita. Ovviamente il fortunato è ignoto. Fra i clienti, infatti, nessuno in questi giorni ha fatto emergere alcun segnale. Chissà forse potrebbe trattarsi di qualche persona di passaggio, visto che l'area assisana è meta tradizionale di turisti e pellegrini.

L’Ultra Numerissimi è stato acquistato verosimilmente al massimo due o tre giorni fa e c'è chi non esclude che a portarsi a casa la somma milionaria sia stata proprio una persona del posto, visto che la notizia già era nell'aria da giovedì. Stando a quanto riporta il sito grattaevinci.com il primo lotto da oltre 22 milioni di pezzi di Ultra Numerissimi, messo in commercio a fine 2023, conteneva soltanto due biglietti in grado di far portare a casa 5 milioni di euro, ovvero il premio massimo. La famiglia Rocchi, che da 33 anni gestisce il bar di Santa Maria degli Angeli, non ha mai registrato simili colpi di fortuna. "Una somma incredibile - ammettono - Siamo contenti di aver portato tanta fortuna".