Un milione di euro vinto a Firenze. La tabaccaia: “Al vincitore auguro ogni bene”

Firenze, 17 gennaio 2024 - E' emozionata e ancora incredula Laura Minarini, proprietaria della tabaccheria di via di Ripoli a Firenze, di fronte alla Coop di Gavinana. Nella sua attività commerciale è stata vinta una cifra da capogiro: un milione di euro. Domenica 12 gennaio, all'estrazione delle ore 13, è stata azzeccata la cinquina vincente del MillionDay.

Si tratta di un gioco collegato al Lotto, di cui vengono effettuate due estrazioni al giorno, una delle quali, appunto, alle 13. L'altra alle 20.30. Il fortunato vincitore, la cui identità è ignota, ha indovinato i cinque numeri estratti. Non è la prima volta che vi si verificano vincite importanti alla tabaccheria Minarini.

"Siamo emozionati - racconta la proprietaria -, auguriamo al vincitore, o alla vincitrice, ogni bene possibile. Soprattutto auguriamo di saper amministrare bene la vincita". Ma chi potrebbe essere il vincitore? "Sicuramente non un turista ma un cliente abituale. Il MillionDay è un gioco solitamente abitudinario, non è come un Gratta e Vinci o un biglietto della lotteria che sono tagliandi che vendiamo spesso anche a turisti e stranieri". I numeri vincenti? 11, 13, 16, 17, 54.