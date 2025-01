Colorati, di grande tradizione, divertenti: Carnevali di Toscana, la guida completa

Firenze, 16 gennaio 2025 - Come ogni anno nei mesi di febbraio e marzo ci sarà una grandissima festa in occasione del Carnevale. In tutta la Toscana sono tante le sfilate e i festeggiamenti. Dai Carnevali più famosi come quelli di Viareggio, Foiano della Chiana e Follonica, a quelli di Bientina e Santa Croce sull'Arno in provincia di Pisa.

Grandi parate con carri di carta pesta, mascherate, coriandoli musica e tanto divertimento. Molti i carri allegorici che vanno dalla satira politica ai temi più attuali della natura, dell'ambiente e della nostra società. Le feste di Carnevale in Toscana richiamano sempre più turisti fuori stagione. Tantli gli eventi dedicati ai più piccoli. Ecco tutti gli appuntamenti in Toscana da non perdere.