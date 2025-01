Torna l’antico Carnevale di Foiano della Chiana: al via la 486esima edizione

Arezzo, 9 gennaio 2025 – Scalda i motori il Carnevale di Foiano della Chiana in provincia di Arezzo, uno tra i più antichi d’Italia. Dal 9 febbraio al 9 marzo il borgo medievale torna a essere la capitale dei coriandoli celebrando la 486esima edizione con tante iniziative, ma soprattutto con la sfilata, per le strade del paese, dei quattro carri allegorici di cartapesta. Il Carnevale di Foiano della Chiana è considerato tra le più importanti manifestazioni del genere in Italia, sia per le spettacolari coreografie sia per la sua tradizione storiografica.

Per cinque domeniche le vie del piccolo paese saranno animate dalle sfilate dei quattro carri, musica e colori con street band, bande musicali e gruppi in maschera provenienti da tutta Italia. Non mancheranno anche i dj internazionali: tre grandi nomi della scena musicale elettronica animeranno le serate. Alex Neri, fondatore dei Planet Funk e icona della house italiana; poi Fargetta, storico protagonista della dance anni ’90, e infine Ricky Le Roy, leggenda della techno.

Il cuore dell’organizzazione ruota intorno ai quattro carri allegorici realizzati da maestri della cartapesta e da tecnici della meccanica per muovere le gigantesche figure. A realizzare queste opere d’arte sono i “Cantieri”, in cui è divisa la popolazione cittadina di Foiano della Chiana: Azzurri, Bombolo, Nottambuli e Rustici. Le quattro fazioni da secoli ormai si sfidano ogni anno a colpi di coriandoli e cartapesta realizzando imponenti opere artistiche apprezzate in tutto il mondo.

Non solo le sfilate dei carri, ma anche due mostre imperdibili arricchiranno il programma culturale del Carnevale. La prima è quella di Ale Giorgini, l’illustratore di fama internazionale che racconterà l’identità e la storia della città con un linguaggio visivo contemporaneo e coinvolgente. La seconda è la mostra dei vestiti storici: un’esposizione dedicata ai costumi storici dei quattro Cantieri, che permetterà ai visitatori di scoprire l’evoluzione stilistica e culturale del Carnevale di Foiano, celebrando la tradizione sartoriale locale.

Rinnovata per questa edizione anche l’iniziativa dei cooking show, che offrirà ai visitatori l’occasione di assistere a dimostrazioni culinarie dal vivo e degustare piatti della tradizione toscana e non solo. Un evento che unisce il gusto e l’arte della cucina in un’atmosfera di festa.

Per i camperisti, sarà nuovamente disponibile l'area sosta dedicata ai camper, attrezzata per garantire il massimo comfort e permettere ai visitatori di vivere il Carnevale senza preoccupazioni logistiche.