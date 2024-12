Nasce il museo del Carnevale . La location sarà Palazzo Caiani. Investimenti da 12 milioni nel 2025

Un miione di euro per mettere in piedi il museo del Carnevale più antico d’Italia che sorgerà a Palazzo Caiani. È questa la novità che salta all’occhio dopo la conferenza stampa di fine anno organizzata dalla giunta di Foiano della Chiana. L’occasione è stata un momento per tracciare un bilancio dei primi sei mesi di amministrazione e per illustrare i piani e le iniziative che caratterizzeranno il 2025, un anno cruciale per lo sviluppo del territorio."Siamo pronti per affrontare un anno di grande lavoro e di trasformazione per Foiano", ha affermato il Sindaco Franci. "Il 2025, ha proseguito il Sindaco, sarà segnato da numerosi cantieri che mobiliteranno risorse per un totale di oltre 12 milioni di euro nel nostro ".

Tra i principali interventi annunciati spiccano la conclusione dei lavori di restauro e valorizzazione del Teatro Garibaldi, la costruzione della nuova scuola Polo Zerosei, pensata per garantire spazi moderni e funzionali ai più piccoli; la riqualificazione dei giardini de “La Pista”, luogo centrale per la comunità; l’apertura della nuova Casa della Cultura, che diventerà un punto di riferimento per le associazioni locali oltre che di eventi e iniziative culturali. E non solo ci saranno interventi di riqualificazione energetica nella zona sportiva, in linea con le politiche di sostenibilità ambientale e l’ampliamento dell’Ospedale di comunità, fondamentale per potenziare i servizi sanitari locali.

Particolare attenzione è stata dedicata anche a Pozzo della Chiana, dove sono in programma l’apertura di un nuovo ambulatorio medico e l’avvio, dopo l’estate, dei lavori per la costruzione di una nuova palestra scolastica. A questi si aggiungono interventi di manutenzione straordinaria in diverse aree del territorio comunale.

"Tra le novità più importanti, ha annunciato il Sindaco, vorrei segnalare la vittoria del bando di riqualificazione urbana promosso dalla Regione Toscana per il recupero dello storico Palazzo Caiani, situato nel cuore del centro storico di Foiano. Grazie ad un investimento complessivo di oltre 960.000 euro, di cui 600.000 finanziati dalla Regione, Palazzo Caiani diventerà sede del nuovo Museo del Carnevale, un progetto che valorizzerà una delle tradizioni più amate e rappresentative della nostra comunità".

"Per quanto riguarda gli appuntamenti più attesi del prossimo anno, ha comunicato il Sindaco Franci, ricordo le celebrazioni per il cinquantesimo anniversario della nascita del Museo della Fraternità, custode dei gioielli e delle tradizioni di Foiano, con iniziative che ne sottolineeranno il valore storico e artistico, ed il passaggio della Millemiglia, la più prestigiosa corsa di auto storiche del mondo che farà tappa a Foiano il 19 giugno. Nel settore sociale e sanitario, proseguiremo con l’attuazione dei progetti condivisi con gli operatori locali, con particolare attenzione alle esigenze della terza e quarta età