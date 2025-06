Montevarchi. Questa sera appuntamento con “Varchi d’Estate”

Arezzo, 19 giugno 2025 – Secondo appuntamento con “Varchi d’Estate”, la rassegna musicale nel cuore di Montevarchi che anima le serate estive con concerti e spettacoli di generi diversi. Questa sera alle ore 21.00 in piazza Varchi, i riflettori si accendono sulla Poohlsar, la Official Tribute Band dei Pooh, per un omaggio alla storica band italiana che ha segnato intere generazioni con oltre 100 milioni di dischi venduti e più di cinquant’anni di carriera. Il concerto promette un forte impatto emotivo, con un repertorio che abbraccia i grandi classici come "Piccola Katy", "Dammi solo un minuto", "Tanta voglia di lei", "Amici per sempre", fino a brani meno noti, particolarmente apprezzati dai fan più appassionati del gruppo. La band ha un legame speciale con il territorio: il loro studio si trova proprio a Montevarchi.

I Poohlsar sono formati da quattro musicisti di grande esperienza: Manuel Cristofaro, voce principale, tastierista e pianista, fan dei Pooh fin dall’adolescenza; Maurizio Nuti, batterista, percussionista e seconda voce, con solide radici rock e una passione per la band; Alessandro Viola, chitarrista acustico ed elettrico e voce, con un percorso musicale che spazia dagli anni ’80 al pop e al rock commerciale; Marco Vacca, bassista, polistrumentista e voce, con influenze funky e una preparazione musicale trasversale. I Poohlsar non si limitano a imitare, ma reinterpretano con rispetto e creatività le sonorità che hanno reso celebri Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian, Stefano D’Orazio e Riccardo Fogli. Ispirandosi ai grandi tour dei Pooh – da Castello d’Este a Bologna 50, fino all’ultima Reunion – la band propone arrangiamenti moderni che rivitalizzano il repertorio storico della formazione originale. Una serata all’insegna della musica italiana che ha fatto la storia, reinterpretata da chi la conosce e la ama profondamente. L’ingresso è libero.