Carnevale nel vivo, ecco Reginette e bozzetti

FOLLONICAL’edizione 2025 del Carnevale di Follonica entra nel vivo. Ieri c’è stato il galà di presentazione alla Fonderia 1 dei bozzetti dei carri allegorici e delle Reginette che saranno i grandi protagonisti dell’edizizione. Le giornate del Carnevale saranno le domeniche 2, 9, 16 e sabato 22 febbraio con la festa conclusiva che si terrà in centro domenica 23. Otto i rioni in gara.

Il rione Capannino affronta un tema particolare, quello della musica e dei colori scegliendo di rappresentare il film "Coco". Il rione Cassarello presenta "Energia Mostruosa", carro ispirato al cartone animato Monster & Co.: un universo ricco di colori e pieno di energia. Il rione 167 Ovest presenta "Il cuore oltre la pietra" con uno spaventoso Gargoyle, che veglia sulle antiche cattedrali. Il rione Centro invece punta su Don Chisciotte con "Tra sogni e battaglie", il rione Chiesa con "Freedom: lascia andare ciò che era, abbi fiducia in ciò che sarà" con l’essere umano paragonato ad una creatura fantastica, ovvero un elefante guerriero antropomorfo. La "Pop Art" è invece protagonista del rione Pratoranieri ripercorrendo le orme di Andy Warhol, Roy Lichtenstein e Tom Wesselmann. Il rione Senzuno è invece pronto a sorprenderci con "God is Female", ovvero una rappresentazione della Dea Calì. Il carro allegorico del rione Zona Nuova è un omaggio straordinario a una delle creature più piccole ma fondamentali per il nostro ecosistema: le api con "Don’t worry, bee happy".

Queste invece le Reginette: Alessandra Macii, (Rione Capannino) è laureata in lingue straniere, è Wedding Planner; Giada Santi (Cassarello) ha 19 anni ed ha un sorriso radioso. Costanza Caciagli 29 anni di Follonica laureata in mediazione linguistica a Roma e attualmente lavora presso un camping in reception front office è la reginetta di Rione 167 Ovest; Claudia Pietralunga è la reginetta del Rione Centro, ha 43 anni e viene da Piombino. È un’artista. Benedetta Chiti (Chiesa), 19 anni e vive dividendosi tra Follonica e Pisa dove frequenta l’università e studia scienze politiche. Giulia Biagini è la reginetta del rione Pratoranieri. Ha 23 anni, di lavoro fa la pasticcera a Massa Marittima. Matilde Rosati è la reginetta del rione Senzuno, ha 20 anni e viene da Gavorrano. Sabrina Bianchi (Zona Nuova), 23 anni, vive a Follonica. La sua passione più grande sono i cavalli.